Областной форум, посвященный вопросам здравоохранения, пройдет 21 июня в Видном

В Ленинском городском округе пройдет областной форум гражданской активности «Социальная сфера», который организует Общественная палата Московской области. Он состоится 21 июня на базе Дворца спорта «Видное», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мероприятие призвано осветить вопросы здравоохранения и социальной защиты, повысить информированность и правовую грамотность граждан. Для нас как общественников очень важна обратная связь с жителями, которая лежит в основе форума», — сказал главный куратор форума, заместитель председателя региональной Общественной палаты, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Евгений Мартынов 7 июня посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ в рамках подготовки к предстоящему форуму «Социальная сфера». Он поблагодарил главу муниципалитета Станислава Каторова за максимальное сотрудничество.

Кроме того, общественник встретился с руководством медучреждений и познакомился с интересными проектами и новыми практиками, уже реализованными в Видновской клинической больнице. Евгений Мартынов отметил, что медицина в Ленинском городском округе, как и во всем Подмосковье, развивается не на бумаге, а на деле.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.