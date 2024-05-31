Объемы дистанционных продаж лекарств выросли в РФ почти в 10 раз с 2020 г

В России объемы дистанционных продаж лекарств увеличились почти в 10 раз с 2020 года, в этом году они могут достигнуть 100 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев уточнил, что в 2020 году в период пандемии Covid-19 объем составил около 5,5 млрд рублей. В 2023 году — уже 56,7 млрд рублей.

«Видя цифры первого квартала — 26 млрд (рублей — ред.), мы прогнозируем, что в этом году все-таки должно дойти до 100 млрд», — добавил Глаголев.

По его словам, успехи работы с безрецептурными медпрепаратами помогли запустить в прошлом году в трех российских субъектах эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, требующими электронного документооборота между медучреждением, аптекой и пациентом. Он продлится два года.

Глаголев в пятницу выступил на пленарном заседании Всероссийской конференции «Фарммедобращение 2024».