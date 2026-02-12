Объем высокотехнологичной медпомощи в Подмосковье увеличился на 12% в 2025 г

В 2025 году в Московской области объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос на 12%. Более 52 тысяч жителей региона получили лечение по 14 направлениям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье продолжается развитие высокотехнологичной медицинской помощи. В 2025 году объем таких услуг увеличился на 12%. Сейчас специализированные вмешательства проводят в 38 медицинских организациях региона.

Жители Московской области могут получить лечение по 14 направлениям, включая эндопротезирование суставов, кардиохирургию, урологию, гинекологию и лучевую терапию. В прошлом году высокотехнологичную помощь получили свыше 52 тысяч взрослых и детей, что на 5,5 тысячи больше, чем в 2024 году, отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Высокотехнологичная медицинская помощь предоставляется бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Решение о назначении лечения принимает врачебная комиссия на основании результатов диагностики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.