Объем высокотехнологичного лечения в Москве вырос почти на 50% за 5 лет

Московская медицина за пять лет нарастила объем высокотехнологичного лечения почти на 50%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодняшний день высокотехнологичные методы лечения доступны в свыше чем 30 больницах мегаполиса по 20 профильным направлениям. При этом инновационную медпомощь, в том числе лекарственную терапию таргетными препаратами, могут получить и взрослые пациенты, и дети.

Власти Москвы планируют и дальше заниматься модернизацией больниц, создавать профильные центры компетенций, оснащать их современным оборудованием, в том числе роботическими системами, активно внедрять цифровые сервисы и расширять диагностические возможности.

Также городские власти считают, что важно развивать и внедрять инновации в медицине, так как от этой работы зависит качество жизни москвичей.

