Об инновационных методах оперативного лечения рассказали урологи Дубненской больницы

Пациент обратился к урологу в поликлинику Дубненской больницы с жалобами на боли, затрудненное и учащенное мочеиспускание. При амбулаторном обследовании была проведена уретроскопия. С помощью эндоскопа врач провел визуальный осмотр мочеиспускательного канала, в ходе диагностики у мужчины выявлены рубцовые сужения в области уретры и шейки мочевого пузыря, что привело к воспалению тканей мочевыделительных путей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Для оперативного лечения заболеваний урологического профиля применяем инновационные методы. Один из них — лазерная вапоризация. Применение высокоэнергетического лазерного луча для термооптического воздействия на патологическую ткань. После рассечения рубцов восстановили пациенту просвет для самостоятельного мочеиспускания. Через сутки мужчина был уже выписан домой в удовлетворительном состоянии», — сказал заведующий урологическим отделением Виктор Викулов.

Он добавил, что преимуществами малоинвазивной операции является ее малотравматичность, короткий период восстановления и минимальная частота развития рецидивов стриктур.

«Сначала года врачами-урологами Дубненской больницы было выполнено более ста высокотехнологичных операций. Под руководством заведующего в отделении работает команда профессионалов. Для проведения диагностических процедур и широкого спектра операций применяется современное оборудование и передовые методы лечения. Помощь оказывается на высоком уровне в экстренном и плановом порядке», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.