Нужно больше читать: названы неочевидные причины деменции

Невролог Елена Мирошник выделила две группы риска в развитии деменции — неизменяемые и модифицируемые. К первым относятся возраст, генетическая расположенность и пол, сообщает «ФедералПресс» .

«Женщины чаще страдают деменцией, что частично объясняется большей продолжительностью жизни», — отметила доктор.

По ее словам, влияет на заболевание и генетика: риски повышаются, если раньше в семье кто-то болел деменцией.

Кроме того, часто ей способствуют другие патологии: заболевания сердца и сосудов, гипертония, диабет, ожирение и высокий холестерин, а также неправильный образ жизни — курение и алкоголь, неправильное питание и недостаток физической активности.

Среди других факторов — повторяющиеся травмы голова и психосоциальные особенности: хронический стресс или депрессия, недостаток общения и даже невысокий уровень образования.

Неочевидной причиной развития деменции может стать недостаток умственной активности. Чтобы избежать появления болезни в преклонном возрасте, нужно побольше читать, решать головоломки и получать новые навыки.