Нужен контроль: самостоятельный прием лекарств от алкоголизма грозит смертью

Нарколог: бесконтрольный прием препаратов от алкоголизма может привести к смерти

Попытки самостоятельно применять препараты от алкоголизма или тайно давать их зависимому человеку очень опасны. Эти лекарства сильно влияют на организм и требуют строгого медицинского контроля, заявил РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

«При самолечении высок риск передозировки или неправильного сочетания с алкоголем. Это может привести к тяжелому отравлению, проблемам с сердцем, печенью или нервной системой. Возможен даже летальный исход», — рассказал врач.

Тайное применение препаратов и вовсе недопустимо. Человек, не зная о приеме лекарства, может выпить больше обычного в попытке достичь желаемого эффекта. Это чревато развитием алкогольного психоза или сильнейшей интоксикацией.

«Кроме того, такие действия подрывают доверие и могут навсегда испортить отношения. Лечение алкоголизма должно быть осознанным выбором самого человека, а не навязанным извне решением», — предупредил специалист.

Препараты от алкоголизма не являются панацеей. Эффективное лечение алкогольной зависимости — это всегда комплексный процесс, требующий усилий самого пациента и поддержки профессионалов.

«Помните, избавление от зависимости — это путь к восстановлению здоровья, улучшению отношений с близкими и открытию новых возможностей. Здоровая жизнь без алкоголя возможна, и она стоит усилий» — заключил Вашкин.