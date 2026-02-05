Нутрициологам усложнят жизнь в России

К лету в РФ могут создать профессиональные стандарты для нутрициологов. Благодаря этому россияне смогут отличать мошенников от реальных специалистов с соответствующим образованием, рассказала член группы по превентивной медицине при Госдуме, диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Это проблема для населения, когда люди не могут отделить настоящего, грамотного специалиста, который может порекомендовать, проконсультировать, от шарлатана, который не имеет образования в данной области, но ведет пропаганду», — отметила она в эфире радио Sputnik.

Ситуация идет к тому, что для нутрициологов создадут профессиональные стандарты. Это может произойти ближе к лету.

Будет указано, что нутрициологи имеют право делать, а какие вещи им запрещены. После этого россияне смогут определять, кто достоин доверия.

Писарева считает, что у работающего в медицинской сфере человека должно быть профильное образование. Когда речь заходит о здоровье, важное правило — не навредить. При этом специалисты, которые не являются врачами, а просто прошли курсы, не осознают, какой вред могут нанести БАДами, включаемыми в питание клиента. Причина в том, что они не будут осведомлены о его скрытых диагнозах или природе недугов.

