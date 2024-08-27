Нутрициолог рассказала о ягоде, которая улучшает мужскую фертильность

Арбуз содержит антиоксидант ликопин, который защищает кожу от солнечных лучей и положительно воздействует на мужскую фертильность, сообщила РИАМО нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Чтобы получить суточную норму ликопина (5–10 мг), достаточно съесть 200 г мякоти этой ягоды.

Уникальная аминокислота цитруллин впервые была обнаружена именно в арбузе. Ее пользу для здоровья сложно переоценить, цитруллин участвует в выведении токсичного аммиака, а также стимулирует производство оксида азота — вещества, регулирующего артериальное давление, поддерживающего здоровье сердечно-сосудистой системы. К тому же цитруллин увеличивает уровень энергии, повышает выносливость во время занятий фитнесом.

Арбуз также является естественным мочегонным средством, снижает риск образования кристаллов оксалатов кальция, тем самым уменьшая риск развития мочекаменной болезни. Однако при наличии камней не стоит употреблять больше 1 порции в день, чтобы не спровоцировать их движение.

«Арбузом хорошо утолять жажду, его мякоть на 90% состоит из воды. К тому же сок поможет восполнить электролиты, которые мы теряем с потом. Рекомендованная порция арбуза — 300 г — содержит калий в количестве примерно 8-10% от суточной потребности и около 7% магния», — сказала Ильичева.

При этом арбузом сложно насытиться — рекомендованная норма практически не содержит белков и жиров, а фруктоза в составе ягоды не вызывает повышения гормона сытости лептина.