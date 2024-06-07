Нутрициолог предупредила об опасности ранних ягод и фруктов

Нутрициолог Веселова: химикаты в ранних фруктах могут плохо влиять на организм

Ранние ягоды и фрукты внешне могут ничем не отличаться от сезонных, быть красивыми и ароматно пахнуть, но вкус и содержание вряд ли порадуют, сообщила РИАМО нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова.

По словам Веселовой, чтобы добиться красивого внешнего вида продукта и довести его в неизменном виде до потребителя, производитель часто злоупотребляет обработкой химикатами.

Раннюю клубнику обычно выращивают в теплицах с использованием химикатов и обрабатывают дифенилом (канцероген) для замедления процесса гниения и продления срока хранения ягоды.

Персики и нектарины на прилавках ранней весной говорят о том, что их привезли из стран с более теплым климатом. При транспортировке плоды обрабатывают пестицидами.

Ранние арбузы и дыни выращивают в «искусственных» условиях, при которых рост и созревание стимулируют нитратами.

Вишня также может быть обработана консервантами для продления срока хранения.

«Химические вещества в ранних ягодах и фруктах способствуют повышенной токсической нагрузке на организм и могут вызывать: аллергическую реакцию, дискомфорт в пищеварительном тракте, высыпания на коже (угревая сыпь, прыщи, экзема), головные боли, отечность, ухудшение качества сна, беспричинную смену настроения и раздражительность, усталость и быстрое утомление», — сказала эксперт.

Ежегодно Environmental Working Group/EWG составляет список ягод, фруктов и овощей с наибольшим содержанием химических веществ. В «грязную дюжину» 2024 входят: клубника, шпинат, капуста, виноград, персики, груши, нектарины, яблоки, болгарский и острый перец, вишня, черника, зеленая фасоль.

«Как видите, в этом списке фигурируют многие ранние ягоды и фрукты, которые вы можете встретить на прилавках — клубника, персики и нектарины, вишня и черника. Поэтому так важно всегда помнить про правило сезонности продуктов», — отметила нутрициолог.

Таким образом сезонные ягоды и фрукты не только вкуснее, но и безопаснее. Лучше дождаться сезона и наслаждаться вкусом и пользой.