Нутрициолог посоветовала давать ребенку в школу его любимую еду

Президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова рассказала, как правильно собрать ланчбокс ребенку в школу. По мнению эксперта, учащемуся нужно давать ту еду, которой он любит перекусывать.

«Не надо учить ребенка правильному питанию через ланч-бокс, вы будете давать пищу, а он есть не станет, а будет возвращать обратно. Например, ребенок любит помидоры черри, надо их положить», — сказала Панова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, перекус в школе лучше продумывать с вечера, и заранее учесть безопасность и удобство. Не рекомендуется давать ребенку с собой йогурты или, например, творог — их упаковка может раскрыться внутри рюкзака. Вместо них школьнику можно положить несколько маленьких бутербродов, небольшие канапе с сыром, а также не забыть бутылку воды.

Также в ланчбокс школьника можно положить чуть больше, чем он может съесть, чтобы учащийся мог поделиться с друзьями.