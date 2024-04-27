Нутрициолог объяснила, о чем могут говорить отеки и вялость

Нутрициолог Ольга Симоненко заявила, что дефицит белка в человеческом организме можно определить по ряду признаков. В их числе — потеря силы и мышечной массы, отеки, а также апатия и вялое состояние, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, о нехватке белка может говорить и повышенное чувство голода. Плохой аппетит, в свою очередь, может свидетельствовать уже о тяжелой белковой недостаточности.

По словам Симоненко, у пациентов с нехваткой белка увеличивается риск получения переломов и снижается минеральная плотность костей. Вместе с этим о белковом дефиците в организме говорят проблемы с ногтями, кожей и волосами.

В большинстве случаев белковая недостаточность возникает из-за общего недоедания, подчеркнула нутрициолог.