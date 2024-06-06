Нутрициолог назвала суперфуд, который полезен для здоровья и поможет похудеть

Спирулина (одноклеточная цианобактерия) — один из древнейших организмов на планете, а по совместительству — суперфуд, который оказывает положительное воздействие на весь организм, сообщила РИАМО нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Питательная ценность белка спирулины выше животных продуктов. Для сравнения, в говядине 20% белка, в рыбе — 16-18%, в яйце — 12%. Из них 38-47% составляют незаменимые аминокислоты. Благодаря высокой биодоступности белок в составе спирулины легко усваивается даже при сниженной ферментативной активности и нарушении всасывания в кишечнике.

Спирулина очень полезна для системы пищеварения. Она содержит полисахариды биостимуляторы — ксилозу, галактозу, олигосахариды и резистентный крахмал, которые стимулируют рост полезных бактерий в толстой кишке (молочнокислые бактерии, бифидобактерии и лактобактерии) и уменьшают количество опасных бактерий (энтеробактерии и клостроиды, кандида и аспергиллы).

«Что касается иммунной системы, то спирулан кальция в составе спирулины подавляет размножение вирусов в клеточных культурах, в том числе и вирусов герпеса I–II типа, и повышает кожный иммунитет, параллельно снижая аллергические реакции», — сказала Ильичева.

Суперфуд полезен также и для сердечно-сосудистой системы — продукт стимулирует образование оксида азота, который расслабляет сосуды и снижает высокое артериальное давление. Воздействует на липидный обмен и может использоваться как средство снижения холестерина.

Относительно нервной системы спирулина благотворно влияет на глиальные клетки, которые обеспечивают питание и детоксикацию нервных клеток, условия для передачи нервных импульсов.

«Продукт также положительно влияет на опорно-двигательную систему. Белок в составе спирулины — то, что нужно для синтеза коллагена, то есть эластичности хрящей, сухожилий и стенок кровеносных сосудов. Медь предупреждает вымывание из организма минералов и обеспечивает плотность костей», — добавила нутрициолог.

Бета-каротин спирулины в организме человека преобразуется в ретинол, ответственный за решение разнообразных проблем кожи — от акне и псориаза до морщин и гиперпигментации.

Полезно употреблять спирулину для восстановления уровня белка, особенно в детском и пожилом возрасте, а также в качестве антивозрастного компонента в питании — спирулина богата антиоксидантами: хлорофилл, фикоцианин, зеаксантин, бета-каротин. Ее еще советуют при комплексной коррекции анемии, для повышения содержания гемоглобина в эритроцитах — железо и медь в составе спирулины легко усваиваются благодаря фикоцианину, входящему с ними в комплекс. Полезен суперфуд и при снижении веса — спирулина уменьшает уровень глюкозы в крови, при профилактике инсулинорезистентности и сахарного диабета у людей из группы риска и для снижения веса.

Ограничения

Спирулина не рекомендуется к применению детям до трех лет, людям с аутоиммунными заболеваниями, нарушением свертываемости крови, фенилкетонурией, хроническими заболеваниями почек, при приеме иммунодепрессантов, при дефиците витамина В12, а также при индивидуальной непереносимости.

Профилактическая доза спирулины, от употребления которой можно рассчитывать на положительные эффекты для здоровья, — 5–10 г в день (1–2 ч. л.). Избыток спирулины (более 10 г в сутки) может привести к пожелтению кожных покровов из-за содержания пигмента бета-каротина.