Нутрициолог: кофе уменьшает вероятность возникновения Паркинсона

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская сообщила, что употребление кофе способно уменьшить вероятность возникновения болезни Паркинсона и диабета второго типа. Специалист также отметила, что избыточное количество этого напитка может привести к нарушениям сна и тахикардии, пишет NEWS.ru .

По словам Дивинской, кофе является одним из самых исследованных продуктов в мире. Многолетние научные изыскания подтверждают: при умеренном потреблении он оказывает положительное влияние на здоровье. Кофеин, блокируя аденозиновые рецепторы, помогает бороться с чувством утомленности и улучшает внимание. Антиоксиданты, содержащиеся в кофе, снижают уровень воспаления в организме, а его систематическое и умеренное употребление связано с уменьшенным риском развития болезни Паркинсона, диабета второго типа и ряда патологий печени.

Эксперт добавила, что кофе может нанести вред при тяжелой гипертонии, тахиаритмии, обострении язвенной болезни желудка и тревожных состояниях. Кроме того, в период беременности не советуется превышать дневную норму кофеина в 200 мг, поскольку это повышает риск задержки развития плода.

Для здорового взрослого человека оптимальной дозой являются две-три чашки в день, что эквивалентно примерно 400 мг кофеина. Превышение этой нормы чревато развитием хронической бессонницы, формированием зависимости, учащенным сердцебиением и ростом артериального давления. Также важно учитывать, что кофе усиливает вымывание кальция из организма, что при предрасположенности к остеопорозу требует коррекции рациона питания.

