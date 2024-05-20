Бич последнего десятилетия — это инсулинорезистентность, а также диабет второго типа. Главная причина этих состояний — лишний вес и халатное отношение к своему рациону, рассказала РИАМО сертифицированный нутрициолог, специалист по психосоматике, предприниматель, руководитель Непростой столовой «От укропа до сиропа» и «Brusketta.pro. Волгоград» Марина Косенкова.

Что такое инсулинорезистентность

Эксперт объяснила, что инсулинорезистентность — это нарушение чувствительности тканей организма к инсулину (пептидный гормон, вырабатываемый поджелудочной железой с обширными функциями). Инсулин заставляет клетки печени, жировой ткани и мышц забирать глюкозу из крови.

При инсулинорезистентности глюкоза накапливается в крови, потому что клетки не усваивают ее должным образом. Бытует мнение, что это не лечится. Все, что можно сделать — это привести качество жизни к комфортному состоянию.

Причины

«Чаще всего причиной инсулинорезистентности является халатное отношение к своему рациону и отсутствию пищевой культуры», — отметила Косенкова.

Из-за углеводов, которые превышают норму, потребность в инсулине не удовлетворяется, что приводит к сахарному диабету второго типа. При этом нарушение углеводного обмена может возникнуть из-за возраста. Чем старше человек, тем больше снижается чувствительность клеток.

«Инсулинорезистентность возникает чаще всего из-за лишнего веса, малоподвижного образа жизни, приема стероидных противовоспалительных препаратов, а также в следствие хронического стресса», — заявила нутрициолог.

У мужчин она может привести к импотенции и синдрому эстрогенового доминирования, когда жир накапливается по женскому типу, растет грудь. У женщин это приводит к нарушению менструального цикла.

Признаки

«Самыми распространенными признаками инсулинорезистентности я бы отметила: при соблюдении диеты все равно не худеете, повышенный аппетит, хотя недавно был полноценный прием пищи, а также повышенный уровень холестерина», — добавила специалист.

Среди признаков инсулинорезистентности — красные родинки и папилломы (более 3–4 штук на теле), акне (не в подростковом возрасте), раннее облысение, черный акантоз (потемнение кожи в складках), экзема, розацеа, псориаз, шелушение и огрубение кожи на локтях и коленях. Сюда же можно отнести головокружение, усталость, дефицит витамина D, неврозы, панические атаки, головные боли, низкое давление, ухудшение зрения, проблемы с концентрацией, потливость ладоней, плохая толерантность к алкоголю.

«Лучшее, что вы можете сделать при инсулинорезистентности — это сбросить лишний вес и ввести в привычку регулярные физические нагрузки. В отличие от сахарного диабета, резистентность к инсулину можно привести в норму на ранних стадиях. Важно следить за своим питанием и тогда проблем со здоровьем не будет!» — заключила Косенкова.