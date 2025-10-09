Новый здравпункт в поселке Дубки построен на 65%

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход строительства фельдшерского здравпункта в поселке Дубки — первого в России социального объекта, который возводится с применением трехмерной печати. Готовность объекта составляет 65% — сейчас на площадке монтируют инженерные сети, а во внутренних помещениях выполняют предчистовую отделку, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Медицинское учреждение создает концерн «КРОСТ» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

Готовность здравпункта в Дубках — 65%. Проинспектировали объект вместе с жителями. Фасад и кровля завершены, сейчас рабочие монтируют тепловые сети, водоснабжение и водоотведение. Внутри выполняется предчистовая отделка, далее — чистовая. Проект реализует концерн «КРОСТ» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена.

«Завершить строительство планируем до конца октября, после чего начнется оформление лицензии. Поручил Одинцовской областной больнице заранее подготовить штатное расписание с учетом востребованных специалистов и продумать расстановку мебели — врачу и посетителям должно быть удобно. Рассчитываю, что прием начнется в начале 2026 года», — сообщил Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее, современное медучреждение площадью 100 кв. м обеспечит качественной медицинской помощью свыше 1 тыс. человек из Дубков и соседних поселений. Инфраструктура здравпункта включает помещения для вакцинации, врачебные кабинеты и специальные палаты для кратковременного пребывания пациентов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.