Новый заведующий педиатрическим отделением приступил к работе в Раменской больнице

В сентябре в Раменской больнице начал работать заведующий педиатрическим отделением детского поликлинического отделения Раменской больницы Демьяненко Анастасия Владимировна. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К настоящему времени, специалист имеет стаж работы в области медицины более 13 лет.

Демьяненко рассказала, что мечтала стать врачом с самого детства, так как ее мама тоже работает в больнице, всегда много дежурила, и сама Анастасия, будучи ребенком, посещала мамину работу. Новый специалист отметила, что врачом быть и интересно, и сложно.

За счет реализации проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в Раменской больнице с начала года было трудоустроено более 35 специалистов.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 руб.; выплату молодым специалистам — 15 000 руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.