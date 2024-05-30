Новый врач УЗИ приступила к работе в поликлинике поселка Малаховка Люберец

Она окончила медицинский университет РУДН, к выбору профессии и специализации подходила осознанно.

«Сейчас диагностика — это наше все. В поликлинике мы — первичное звено, потому что скрининговые исследования часто выявляют проблемы со здоровьем. Бывает, что люди живут, их ничего не беспокоит, а во время диспансеризации выявляются заболевания», — пояснила Захарова.

Теперь в поликлинике № 11 можно пройти УЗИ всех органов брюшной полости, малого таза, щитовидной и молочной желез, мягких тканей, лимфоузлов, ультразвук сосудов нижних конечностей, головного мозга и выполнить диагностику атеросклероза. Здесь установлено самое современное оборудование.

«Основная проблема многих ее пациентов, и молодых, и пожилых, — лишний вес. С этим связан и характер заболеваний. Многих беспокоят заболевания желудочно-кишечного тракта, повышенное давление. Классическая картина — жировые дистрофии, гепатозы, вследствие этого повреждения органов и сосудов — это самые частые проблемы», — уточнила Захарова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.