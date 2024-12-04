Новый врач-уролог приступил к работе в Раменской больнице

Врач-уролог Раменской центральной поликлиники Дияр Халид Дарвиш Хамока начал свою работу в конце ноября. Специалист имеет стаж работы по специальности более 5 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2015 году молодой человек окончил обучение в Тульском государственном университете по специальности «Лечебное дело». В том же учебном заведении в 2018 году окончил ординатуру по специальности «Урология».

«Я с детства хотел стать врачом, чтобы помогать людям и лечить их! Моя главная мечта, чтобы все люди на Земле могли получать бесплатную доступную медицинскую помощь», — рассказал Дияр Халид Дарвиш Хамока.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей. Благодаря данной программе с начала этого года в Раменской больнице трудоустроены уже более 35 специалистов.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 тыс. руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 тыс. руб.;

выплату молодым специалистам — 15 тыс. руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.