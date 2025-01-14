Новый врач-терапевт приступила к работе в поликлинике Зарайска

В поликлинике Зарайской больницы начала свою работу молодая специалистка — участковый врач-терапевт Ольга Кузуб. Ольга окончила медицинский университет в Рязани и прошла интернатуру по терапии, после чего приняла решение приехать в город вместе с супругом, чтобы оказывать медицинскую помощь местным жителям, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я с детства мечтала помогать людям, поэтому выбрала профессию врача», — делится Ольга Николаевна.



Каждый день она встречает пациентов разных возрастов и с разнообразными жалобами. Одни приходят с простудой, другие — с болями в животе или сердце. Для Ольги очень важно внимательно выслушать каждого пациента, чтобы правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение.

Работа терапевта требует не только медицинских знаний, но и большого терпения и ответственности. Врач должен не только лечить болезни, но и объяснять пациентам, как заботиться о своем здоровье. Ольга старается найти индивидуальный подход к каждому человеку, ведь доверие между врачом и пациентом играет ключевую роль в успешном лечении.

Несмотря на то, что работа молодого специалиста может быть сложной и напряженной, Ольга получает огромное удовольствие от своей профессии. Ей нравится видеть, как ее пациенты выздоравливают и возвращаются к привычной жизни. В настоящее время Ольга Николаевна также проходит ординатуру по отоларингологии и в будущем планирует совершенствовать свои навыки, чтобы стать ЛОР-врачом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.