Новый врач-терапевт приступила к работе в больнице Балашихи
Фото - © Балашихинская больница
Врач-терапевт Анна Васильева ведет прием пациентов в поликлинике № 4 (Балашиха, мкр. Гагарина, 15А), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Молодой специалист родом из Ростовской области. Окончила факультет лечебного дела Луганского медуниверситета имени Святителя Луки. В 2024 году переехала к родителям в Балашиху и в декабре трудоустроилась в больницу. В планах у специалиста — поступление в ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».
«Мне всегда хотелось стать врачом, поэтому, не раздумывая, подала документы в медвуз. Вся дальнейшая учеба подтвердила мой выбор. Знаний после университета много, теперь нужна практическая работа», — сказала Анна Васильева.
Попасть на прием к специалисту можно без записи в кабинете неотложной помощи. Здесь она на первых порах в качестве дежурного врача осваивает работу в медицинской программе, консультирует пациентов по жалобам на здоровье. Совсем скоро Анна Васильева начнет прием как участковый терапевт.
Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.
«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.