Новый врач-терапевт приступил к работе в Раменской больнице

Павел Богданов начал работать участковым врачом-терапевтом в Раменской городской поликлинике № 1 с середины октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Он получил диплом врача в 2024 году, окончив Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

«Врач-терапевт — это действительно очень сложная профессия, где надо разбираться во всем, чтобы грамотно ставить диагноз на начальных этапах обращения пациента за медицинской помощью. В Раменской больнице я бы хотел набраться опыта у отличных специалистов, которых в ней очень много», — поделился Богданов.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 тыс. рублей;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 тыс. рублей;

выплату молодым специалистам — 15 тыс. рублей;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.