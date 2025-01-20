Новый врач-терапевт приступил к работе в Можайской больнице

Ильяс Тарамов выбрал профессию врача, следуя совету отца. Сначала Ильяс завершил обучение в медколледже в Грозном, а затем начал работать медбратом в анестезиолого-реанимационном отделении городской инфекционной больницы, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

«Решил, что закреплять полученные в колледже знания нужно с самых низов медицинской профессии. Поэтому работал медбратом, потом фельдшером на скорой помощи и заведовал фельдшерско-акушерским пунктом Грозненской больницы. Там и набрался необходимого опыта, чтобы развиваться в медицине дальше», — рассказал врач-терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов.

Во время обучения в Ростовском медицинском университете на факультете «лечебное дело» Ильяс Тарамов подтвердил свое стремление стать врачом. Получив диплом и практический опыт, он начал работать в поликлинике и санатории в Кисловодске. В прошлом году он переехал в Московскую область и устроился врачом-терапевтом в Акуловской амбулатории Одинцовского округа.

Сейчас Ильяс работает в Можайской больнице, принимая пациентов в кабинете неотложной помощи. Он планирует построить дом в округе для своей семьи, которая переехала вместе с ним из Одинцова. А пока новый врач оформляет документы на компенсацию аренды жилья, которую предоставляет правительство Московской области в рамках социальной поддержки медиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.