Новый врач-терапевт приступил к работе в больнице Павловского Посада

В сентябре в Павлово-Посадской больнице к работе приступил новый участковый врач-терапевт Олег Кукушкин. Учась в 11 классе школы, он оформил целевое направление в Российский университет медицины Минздрава России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Окончив летом 2024 года университет по специальности «Лечебное дело», молодой специалист вернулся в родной город и приступил к работе в поликлинике № 1 Павлово-Посадской больницы. Вот уже 3 недели Олег Кукушкин ведет полноценный терапевтический прием в Павловском Посаде. Режим работы стандартный, предусматривает как поликлинический прием, так и выезды на дом. Пациенты рады новому врачу и положительно отзываются о его профессиональных навыках.

«Я очень рад работать среди компетентных специалистов и знатоков своего дела. Сотрудники Павлово-Посадской больницы радушно приняли меня в свой коллектив. Поэтому работать в такой команде — одно удовольствие», — рассказал Кукушкин.

Привлечение специалистов остается одной из главных задач в рамках программы «Модернизация первичного звена». Различные программы поддержки медицинских работников в Подмосковье, такие как «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Социальная ипотека», «Земля врачам», компенсация аренды жилья и другие, помогают нам находить специалистов разного профиля. Благодаря этим программам медицинская помощь для жителей становится более доступной и качественной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.