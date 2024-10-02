Новый врач-терапевт начала работать в амбулатории пос Коренево Люберец

Новый доктор работает в амбулатории Коренево поликлиники № 7 Люберецкой больницы в Люберцах. Многие пациенты ее знают, ведь терапевт Виктория Голубова — жительница поселка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Когда захотела поступать в медуниверситет, я обратилась в Люберецкую областную больницу, мне дали целевое направление. Я отучилась в Первом Московском государственном университете и вернулась сюда работать. Живу в Коренево, из дома хожу на работу. Все удобно, все рядом. Училась и думала скорей бы на работу», — отметила Голубова.

Врачей в семье у нее не было: мама — воспитатель, папа — предприниматель. На вопрос, как получилось, что дочь выбрала медицину, отшучивается: «Сердце так легло». С детства любимой игрушкой у Вики была медицинская аптечка, а когда пришло время выбирать профессию — медицина перевесила все остальное.

Стать врачом непросто, после 9 класса девочка перевелась в гимназию № 41 в профильный медицинский класс, чтобы изучать те предметы, которые были нужны для поступления и лучше подготовиться к ЕГЭ. Позади шесть лет учебы.

«Сейчас происходит период адаптации, но мне настолько нравится моя работа, что никакого дискомфорта не чувствую. Все пациенты, в основном доброжелательны. А мне приятно видеть результаты своего труда, когда они возвращаются и говорят: «Спасибо большое, что помогли, нам теперь гораздо лучше». Это дает силы трудиться и желание помогать всем еще больше», — пояснила Голубова.

В ближайших планах у нее — жить и работать в Коренево, а в дальнейшем есть идея поступить в ординатуру, пока Виктория еще не определилась со специализацией. Девушка считает, что работа участковым терапевтом поможет ей изучить разные заболевания, чтобы безошибочно определиться с направлением и выбрать свой путь в медицине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.