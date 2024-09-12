Новый врач-терапевт начала принимать в Лобненской больнице

В Лобненской больнице появился новый врач-терапевт. Вероника Дедова окончила Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко по специальности «Лечебное дело». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я считаю, что человек по настоящему счастлив тогда, когда он увлечен своей профессией и может приносить пользу обществу. Быть молодым специалистом — немного сложно. С трудом удается избежать волнения из-за огромной ответственности, которую на тебя накладывает профессия. В Лобненской больнице мне повезло с опытными коллегами, к которым всегда можно обратиться за советом или с вопросом. Это нормальный процесс, мы учимся всю жизнь и постоянно обмениваемся знаниями и опытом», — поделилась Вероника.

Записаться на прием к врачу-терапевту можно через платформу «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, через кол-центр 122 и с помощью информационного терминала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.