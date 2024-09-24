Новый врач-терапевт начал работать в Лобненской больнице

«В работе врача самое главное — помочь пациенту. Терапевт — это тот врач, к которому, заболевая, люди обращаются в первую очередь, к нему идут со всеми проблемами: от насморка до вопросов оперативного вмешательства. Очень важно, чтобы пациент доверял тебе, а для этого ты должен знать о нем все. Мне бы хотелось, чтобы пациенты внимательнее относились к своему здоровью, проходили ежегодные обследования, соблюдали назначения врача», — поделилась Валерия.

Врач ведет прием в Лобненской городской поликлинике № 2. Запись к специалисту доступна через «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, а также через колл-центр 122 и инфомат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.