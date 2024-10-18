Новый врач-терапевт начал принимать во взрослой поликлинике Каширы

Каширская больница продолжает укреплять свою команду молодыми специалистами. Во взрослой поликлинике в Кашире начала вести прием врач-терапевт Мавлюда Судурова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Окончив Марийский государственный медицинский университет в 2022 году по специальности «Лечебное дело», она решила попробовать себя в хирургии и поступила в ординатуру. Однако спустя время поняла, что ее истинный интерес лежит в другой области.

«Меня всегда привлекала возможность общения с пациентами, оказания помощи на первичном этапе. Хирургия не дала того контакта, к которому я стремилась», — сказала Судурова.

После ухода в академический отпуск она устроилась работать в поликлинику в Казани. Опыт первичного приема укрепил уверенность в правильности выбранного пути. В рамках программы «Приведи друга» Мавлюда приехала в Каширу и стала работать участковым терапевтом во взрослой поликлинике.

«Я очень рада, что вернулась к тому, что мне действительно нравится. Работать терапевтом — это не только про лечение, но и про создание доверия, понимание и поддержку пациентов», — добавила она.

В будущем Мавлюда Судурова планирует продолжить обучение в ординатуре, но уже в направлении, которое действительно ей близко — возможно, в терапии или смежной области.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.