Новый врач-терапевт начал принимать в поликлинике Талдома

Привлечение новых кадров в медучреждения Подмосковья — одна из приоритетных задач программы модернизации первичного звена здравоохранения, а меры социальной поддержки медиков, действующие в регионе, помогают успешно решать эту задачу. Так, с сентября молодой терапевт начал вести прием пациентов во взрослой поликлинике Талдома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участковый врач Давид Якубов в 2024 г. окончил Ярославский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Благодаря мерам соцподдержки врачей в Подмосковье специалист оформил компенсацию аренды жилья. Наставником для нового терапевта стала его коллега, врач с большим опытом работы Татьяна Мастякова. Она отметила, что наставничество играет важную роль в медицинской деятельности и способствует развитию профессиональной компетенции.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Участковая служба поликлиники Талдома на сегодняшний день укомплектована более чем на 100%. Ведут прием врачи узкой специализации, проводится диагностика на современном цифровом оборудовании. Созданы комфортные условия для посещения учреждения», — поделился главный врач Игорь Давронов.

С начала года в Талдомское отделение Дубненской больницы по программе «Земский доктор» привлечено 7 врачей. В этом помогают меры соцпроддержки: «Земский доктор», «Земский фельдшер», программа «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.