Новый врач-стоматолог приступила к работе в Раменском

Мария Воробьева — заведующая II стоматологическим отделением, врач-стоматолог общей практики. И поэтому знает все секреты про зубы: как поддерживать их здоровое состояние, а если необходимо — как их лечить. А еще потому, что она решила пойти по стопам мамы. Доктор наша землячка, окончив школу № 8, Мария Николаевна поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, окончив с прекрасным результатом. Теперь трудится в родном городе. Это второе место работы молодого специалиста. Ранее она вела прием пациентов любого возраста, сейчас только взрослых, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работу свою Мария Николаевна любит. Даже приходя домой, думает о пациентах и, как это бывает у врачей, обращается к мудрому наставнику — маме. Наивысшая радость от работы, когда день благополучно проходит и пациенты счастливы. Мария Воробьева трудится в Раменской стоматологии около полугода, в коллектив ее приняли дружелюбно. Попросили рассказать про зубы — как их беречь и от чего они болят.

«Каждые полгода надо обязательно приходить на осмотр к стоматологу, ведь если запустить, то зуб будет разрушаться все больше и больше. У беременных женщин случаются заболевания, нужно тоже показываться стоматологу. И бывают генетически унаследованные заболевания. Рекомендуют после приема углеводной пищи чистить зубы. И помните, стоматолог — это всегда друг. Когда пациенту вылечили зуб, то врач знает, он еще вернется», — рассказала Мария.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.