Новый врач-стоматолог начал работать в Раменской больнице

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С сентября в стоматологической клинике Раменской больницы трудится врач-стоматолог Петр Кудряшов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Волгоградский государственный медицинский институт он окончил в 1997 году, получив диплом по специальности «Стоматология».

Петр Кудряшов рассказал о том, как он пришел к выбору профессии.

«В школе я особо не задумывался, какой профессии хочу обучиться. Но мне всегда нравилось что-то создавать руками и работать с мелкими элементами, что требует максимальной точности и аккуратности», — сказал специалист.

Врач считает, что зубы играют важную роль и в имидже человека, и в качестве его жизни. Также Петр Кудряшов поделился своими принципами работы.

В программе «Модернизация первичного звена» одним из лидирующих вопросов остается кадровый вопрос. В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей. Для желающих пройти ординатуру по выбранной специальности действуют меры социальной поддержки:

ежемесячная компенсация найма жилья в размере 20 000 рублей;

компенсация посещения спортзала и бассейна;

ежемесячная «Губернаторская доплата» в размере 32 000 рублей;

выплата молодым специалистам — 15 000 рублей;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор».

Также желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии Раменской больницы можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.