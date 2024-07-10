Новый врач-рентгенолог начал работать в больнице Ногинска

В отделении лучевой диагностики поликлиники № 1 Ногинской больницы пациентов обследует новый врач-рентгенолог Альмира Высочанская. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

В 2018 году она окончила Медицинский университет Астаны по специальности «Терапия». С 2018 по 2021 годы работала участковым терапевтом в Северо-Казахстанской области. В 2023 году окончила ординатуру по специальности «Рентгенология», РНИМУ имени Пирогова.

«Мы рады новым молодым специалистам. Значительный вклад в привлечении специалистов оказывает программа модернизации первичного звена здравоохранения. Программа включает в себя мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения, приобретению оборудования, оснащению больниц автотранспортом и привлечению кадров», —рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

С начала 2024 года в Ногинскую больницу пришли работать 26 новых врачей, а также более 50 медицинских братьев и сестер. Регулярно специалисты отдела кадров участвуют в ярмарках вакансий. На работу в Богородский городской округ приезжают врачи из разных регионов страны.

Для медиков Богородского округа предусмотрен ряд мер социальной поддержки. Помимо социальной ипотеки, иногородние врачи получают компенсацию за аренду квартиры, служебное жилье по договору безвозмездного пользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.