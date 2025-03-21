Новый врач психиатр-нарколог начал работать в Раменской больнице

В Раменской больнице в психоневрологическом отделении приступил врач-психиатр-нарколог Наталия Мохова. Она окончила Московский государственный медико-стоматологический институт по специальности «Лечебное дело» в 2002 году. В 2003 году в этом же учебном учреждении прошла интернатуру по специальности «Психиатрия-наркология». В этом году стаж Наталии Моховой уже составляет 30 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

«К сожалению, люди не всегда своевременно обращаются за медицинской помощью. В результате чего их состояние достигает такого уровня, когда за ними приезжает скорая и привозит в стационар. Работа в стационаре меня привлекает намного больше, тем что здесь люди больше нуждаются в моей помощи. Моя основная задача — решить проблемы, которые вызывает психическое расстройство, и по возможности дать человеку шанс жить полноценной жизнью, несмотря на заболевание», — рассказала Наталия Мохова.

Проблема кадрового обеспечения остается ключевым аспектом программы «Модернизация первичного звена». Каждый новоприбывший специалист Раменской больницы приближает к повышению качества и доступности медицинских услуг. Для усиления кадрового потенциала больницы активно ведется сотрудничество с учебными заведениями, в том числе через реализацию целевой подготовки.

В штат больницы поступают не только молодые кадры, но и опытные врачи, способствующие развитию и повышению уровня медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.