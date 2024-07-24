Новый врач приступила к работе в перинатальном центре Люберец

Опытный акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Татьяна Борисова вышла на работу в родовое отделение c операционными перинатального центра МОЦОМД.

В 2004 году доктор окончила Российский государственный медицинский университет, лечебный факультет. Годом позже окончила интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». С 2011 по 2013 год проходила ординатуру на базе Московского областного научно-исследовательского института по специальности «Акушерство и гинекология». В 2014 году прошла курс по профессиональной переподготовки по специальности «Ультразвуковая диагностика». В 2020 году Татьяне Сергеевне присвоена высшая категория по специальности «Акушерство и гинекология». У доктора есть сертификаты по «Трансфузиологии», «Первичной реанимации новорожденных», «Эстетической гинекологии», «Применению лазерных технологий в дерматогинекологии». Общий стаж работы — более 20 лет.

Татьяна Сергеевна обладает большим опытом в проведении УЗИ в акушерстве на любых сроках, в гинекологии, а также УЗИ щитовидной и молочных желез. Проводит консультации по грудному вскармливанию.

«В своей работе мы — акушеры-гинекологи делаем все, чтобы сохранить здоровье мамы и малыша, чтобы счастливые женщины уходили домой с улыбками и здоровыми детками, обученные грудному вскармливанию. В акушерстве случайных людей, думаю, нет, сюда приходят по зову сердца, осознавая высочайшую ответственность, ведь в наших руках находятся сразу две жизни — мамы и ребенка. Не все, конечно, в нашей профессии просто и легко, но те, кто готов преодолевать трудности, остаются в ней на всю жизнь», — отметила Борисова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.