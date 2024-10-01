Новый врач-педиатр начала работать в Раменской детской поликлинике

В середине сентября к работе приступила Наталья Орлова — врач-педиатр участковый Раменской детской поликлиники на ул. Махова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот год стал для нее годом окончания обучения в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете по специальности «Педиатрия».

Мать молодого специалиста тоже врач-педиатр, поэтому Наталья Орлова еще с детства задумалась о том, что хочет тоже лечить детей.

«В педиатрии всегда виден прогресс. Ты видишь, как ребенок рождается, растет и развивается. За это я и люблю свою работу. Она приносит в мою жизнь радость», — рассказала Наталья Орлова.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 тыс. руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 тыс. руб.;

выплату молодым специалистам — 15 тыс. руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.