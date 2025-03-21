Новый врач-отохирург пополнил штат лор-отделения Центра им Рошаля в Подмосковье

Молодой и перспективный специалист, кандидат медицинких наук Дмитрий Кондратчиков начал работать в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в отделении оториноларингологии. Дмитрий получил диплом государственного медицинского университета в Санкт-Петербурге в 2012 году, прошел ординатору в СПб НИИ уха, горла, носа и речи, и начал работать в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Отохирургия — высокоспециализированное направление, требующее глубоких знаний анатомии и физиологии уха, а также владения сложными хирургическими техниками. Наша цель — не только устранить причину заболевания, но и максимально сохранить или восстановить слуховую функцию пациента. Отохирург специализируется на лечении атрезии и аномалий наружного и среднего уха, проведении кохлеарной имплантации, тимпанопластики, всех видов реконструктивных слухоулучшающих операций при перфорациях барабанной перепонки, адгезивном отите, холестеатомах, в том числе с санирующей операцией, а также лечении врожденных и приобретенных патологий уха», — сказал Дмитрий Кондратчиков.

Детский клинический центр им. Л. И. Рошаля — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 25 тыс. юных пациентов и более 135 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.