Новый врач-онколог приступил к работе в поликлинике Долгопрудного

Новый врач-онколог, Губайдуллина Рената Артуровна, приступила к работе в городской поликлинике № 1 Долгопрудненской больницы. Это уже второй доктор, который принимает пациентов по данному профилю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рената Артуровна — молодой специалист, находится в начале своей профессиональной карьеры. И городская поликлиника Долгопрудного — первое место работы после выпуска из медицинского образовательного учреждения.

Попасть на прием к врачу-онкологу можно по направлению амбулаторного специалиста первого звена — терапевта и т. п. Уже стоящие на учете по онкологическому заболеванию жители Долгопрудного могут записаться к онкологу напрямую, минуя терапевта — по номеру телефона 122, в личном кабинете портала Госуслуг или портала «Здоровье».

Углубленное обследование и профильное лечение пациенты с подтвержденным онкологическим диагнозом в России получают в специализированных Центрах онкологической амбулаторной помощи (ЦОАП). В Подмосковье их несколько, и ближайший к Долгопрудному — в Химках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.