Новый врач-онколог приступил к работе в Чеховской больнице

С августа текущего года в Чеховской больнице начал свою деятельность новый врач-онколог Басир Бамматов. Он ведет прием в поликлинике на улице Пионерская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2019 году специалист завершил ординатуру в Московском клиническом научно-практическом центре имени Анатолия Логинова, после чего проработал в этой организации еще 4 года, прежде чем переехать в Московскую область.

«Я решил попробовать себя в Подмосковье в сфере онкологии и устроился в Чехов, чтобы проявить себя и оценить ситуацию с онкологией в этом регионе», — отметил Басир Бамматов.

В Чеховской больнице нового врача встретили хорошо, быстро решив все вопросы с трудоустройством. Врачу организовали комфортные условия работы: просторный, светлый и отремонтированный кабинет, оснащенный всем необходимым для приема пациентов, диагностики и ведения архива. Первые пациенты уже получили консультации и направления на обследование.

«Вам нужно будет сделать УЗИ для исключения определенных заболеваний, и затем опять ко мне для дальнейшего обсуждения», — прокомментировал онколог.

Выбор профессии для Басира Бамматова не случаен — помощь людям, особенно в трудных ситуациях, для него очень важна.

«Я выбрал эту профессию из-за ее сложности: лечение пациентов не всегда дает радикальные результаты, и важно продолжать помогать им на каждом этапе их восстановления», — пояснил он.

Здравоохранение в Чехове продолжает развиваться, и благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Московской области» штат специалистов регулярно пополняется новыми квалифицированными кадрами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.