Новый врач-онколог приступил к работе в больнице Шатуры

Кадровый вопрос для многих больниц всегда остро стоит. Решить его помогает национальный проект «Здравоохранение», благодаря которому можно получить медицинское образование по целевому направлению. Так, в октябре стационар Шатурской больницы пополнился молодым специалистом, врачом-онкологом Станиславом Силовым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Станислав Михайлович окончил Рязанский медицинский университет им. академика И. П. Павлова в 2022 г. по специальности «Лечебное дело». В том же году поступил в ординатуру на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина, который в 2024 г. окончил по специальности «Онкология».

«Когда я поступал в ВУЗ, я решил воспользоваться направлением на целевое обучение, потому что это была гарантия, что после получения высшего образования я буду работать по специальности», — рассказал Станислав Силов.

Для решения проблемы нехватки врачей в муниципалитете, Шатурская больница участвует в программах «Земский доктор», «Социальная ипотека», в ярмарках вакансий и организует встречи с выпускниками школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.