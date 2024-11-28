Новый врач-онколог начал работу в Солнечногорской больнице

В Солнечногорской больнице назначен новый врач-онколог Ольга Бодю. Уже в эту субботу, 30 ноября, в День открытых дверей Центра амбулаторной онкологической помощи она проведет осмотр всех желающих, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ольга Бодю родилась в Республике Молдове, окончила школу в Москве и клиническую ординатуру по специальности «онкология» в Одесском национальном медицинском университете

«В детстве я всегда играла в доктора и знала, что, когда вырасту, свяжу свою жизнь с медициной. Во время учебы в школе папа заболел онкологией и решение о выборе специализации пришло само собой», — поделилась врач-онколог ЦАОП Солнечногорской больницы Ольга Бодю.

Врач настоятельно рекомендует относиться к себе внимательно, ежегодно проходить диспансеризацию и профосмотр. При любых подозрениях не бояться обращаться к специалистам.

Жители округа могут проверить свое здоровье в Центре амбулаторной онкологической помощи. В День открытых дверей они смогут пройти цифровую дерматоскопию, получить консультации онколога, дерматолога, уролога, гинеколога и терапевта. Также по показаниям возможно проведение цитологической диагностики и анализов на онкоскрининг.

«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Ждем всех 30 ноября с 9:00 до 14:00 в Центральной поликлинике», — обратилась заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Обследоваться могут совершеннолетние жители Подмосковья. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Адрес: мкр. Рекинцо, стр. 2, Центральная поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.