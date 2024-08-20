Новый врач-онколог начал принимать в Запрудненском отделении больницы Дубны

В поликлинике Запрудненского отделения Дубненской больницы приступил к работе новый врач-онколог — Алена Козлова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В 2016 году она окончила обучение в Южно-Уральском государственном медицинском университете города Челябинска по специальности «Лечебное дело».

В 2017 году прошла обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». Позже на базе того же учебного заведения прошла профессиональную переподготовку по специальности «Онкология». Общий стаж по специальности у врача более 5 лет.

В Талдомский округ Алена Александровна пришла работать по программе «Земский доктор», а также воспользовалось предложенной мерой соцподдержки «Компенсация аренды жилья».

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Привлекаем разных специалистов, предлагаем большой соцпакет и компенсационные выплаты, обеспечиваем благоприятные условия труда, оказываем поддержку в трудоустройстве членов семей врачей. В ближайшее время для работы к нам также придут кардиолог, эндокринолог, онкологи, врачи ультразвуковой диагностики и другие специалисты», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Нацпроект «Здравоохранение» активно помогает в поиске, привлечении и обучении специалистов, что способствует ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.