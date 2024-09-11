Новый врач-онколог начал принимать в поликлинике округа Дзержинский

В ГБУЗ МО «Дзержинская больница» начал вести прием новый врач-онколог Арина Воронцова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Арина Сергеевна, окончив Сеченовский университет в 2021 году, начала свой путь в медицине с терапии. Прошла ординатуру по специальности врач-онколог в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина.

«Выбрала свою профессию вследствие того, что онкология — самая актуальная и важная сфера медицины, бурно развивающаяся по части науки, образования и технического прогресса. Уверена, что каждый человек обязан помогать другим людям, а мы, врачи-онкологи, как никто этому способствуем!» — говорит Арина Сергеевна.

Записаться на консультацию к специалисту можно по единому номеру 122, в личном кабинете регионального портала госуслуг, в инфомате поликлиники, через чат бота в Telegram «Денис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.