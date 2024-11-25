Новый врач-невролог начала работать в поликлинике № 6 Балашихи

Эльвире Сафаровой 27 лет. После завершения обучения по целевому направлению от Балашихинской больницы специалист сразу трудоустроилась в поликлинику. В должности врача-невролога она работает с октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Доктор получила высшее образование в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. Евдокимова. Целевое обучение по неврологии продолжила в ординатуре МОНИКИ им. Владимирского.

«Профессией врача-невролога я благодарна преподавателю техникума, где училась на медсестру. Своими знаниями о неврологии она пробудила во мне интерес к этой специальности», — сказала она.

Врач наблюдает пациентов с заболеваниями нервной системы — нарушением кровообращения, остеохондрозом, состоянием после инсульта. Направляет на госпитализацию, реабилитацию.

Прием в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 15:00, во вторник — с 13:00 до 19:00. Четверг — обслуживание маломобильных пациентов на дому.

Запись к врачу производится через терапевта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.