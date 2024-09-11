Новый врач начала работать в приемном отделении больницы Воскресенска

Анастасия Победенная недавно присоединилась к коллективу приемного отделения ГБУЗ МО «Воскресенская больница». Ее путь к медицине был осознанным: с самого детства Анастасия мечтала помогать людям, облегчать их страдания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Со школьных лет не было сомнений, что моя будущая профессия будет связана с медициной. Я всегда чувствовала в себе потребность помогать людям, быть полезной. Врач, на мой взгляд, одна из самых благородных и гуманных профессий и сейчас, пройдя долгий путь обучения и практики, для меня самая главная награда — видеть в глазах пациента благодарность», — поделилась Анастасия.

Путь Анастасии к медицине был наполнен упорством и стремлением к знаниям. После окончания медицинского вуза, она прошла ординатуру, где получила ценный практический опыт, работая в приемном отделении скорой помощи города Рязани. Там, в условиях постоянной спешки и необходимости принимать решения быстро, Анастасия научилась правильно и оперативно оценивать состояние пациента, ставить диагноз и назначать необходимую терапию.

«В первую очередь в мои обязанности входит маршрутизация пациентов на основании собранных жалоб и анамнеза, проведенных обследований. Также мне необходимо верно сформулировать диагноз и назначить нужную терапию. Иногда случается так, что пациент поступает в тяжелом состоянии, что требует от меня быстрого и верного решения», — рассказала врач.

Анастасия обладает не только глубокими медицинскими знаниями, но и важными качествами, необходимыми для работы с людьми: сочувствием, эмпатией, терпением и способностью создавать доверительную атмосферу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.