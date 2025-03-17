Новый врач-кардиолог приступила к работе в Шатурской больнице

В начале марта в штат Шатурской больницы принят новый врач-кардиолог. Записаться на консультацию можно через своего участкового врача-терапевта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Замира Хусаинова окончила Ташкентский государственный медицинский институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Лечебное дело» в 1982 году. После прошла интернатуру по терапии, а в 2020 году — профессиональную переподготовку по кардиологии.

«Работы предстоит много, нужно помочь жителям не допускать болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Поэтому, прежде всего, буду настраивать население на регулярную профилактику и обследования», — сказала Хусаинова.

Профилактика и диагностика на ранней стадии болезней сердца и сосудов — это одна из мер борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями населения. Такая инициатива поддержки здоровья предложена в Национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект поможет к 2030 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

В Шатуре кардиолог принимает пациентов в понедельник, среду и пятницу.

В 2025 году штат специалистов больницы помимо кардиолога также пополнили участковый терапевт, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог. В медицинских вузах по целевым направлениям учатся 19 студентов, а в медицинском колледже — 8 студентов-целевиков. Будущие медицинские работники будут трудоустроены в Шатурскую больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.