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Новый врач-эндокринолог начала принимать в Дзержинской поликлинике

В поликлинике ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» ведет прием новый врач-эндокринолог Татьяна Максимова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После окончания Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова и получения специальности по «лечебному делу», Татьяна прошла ординатуру в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Имеет опыт работы участковой медицинской сестрой и врачом-терапевтом.

Молодые специалисты трудоустраиваются в Дзержинскую больницу в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», который включает в себя широкий ряд мер социальной поддержки: ежемесячную компенсацию найма жилья, губернаторские доплаты, выплаты молодым специалистам, участие в программе «Социальная ипотека», программе «Приведи друга», циклы по повышению квалификации за счет работодателя, выдаются целевые направления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.