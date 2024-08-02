Новый врач дневного стационара начала работать в поликлинике округа Котельники

В Котельниковской городской поликлинике приступила к работе новый врач дневного стационара Светлана Миронова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2010 году Светлана окончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» с квалификацией Врач по специальности «Лечебное дело», в 2011 году прошла интернатуру в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России по специальности «Терапия».

«Для врача каждый новый трудовой день — это возможность развиваться в любимом деле. Главное, нужно любить свою работу и любить людей. Это дает силы для дальнейшей деятельности», — поделилась своим рабочим настроением врач дневного стационара Светлана Миронова.

С 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Привлечение кадров в систему здравоохранения и, прежде всего, в первичное звено является одной из приоритетных задач в Московской области.

В 2024 году продолжится действие федеральных, областных и муниципальных мер поддержки для привлечения квалифицированных медицинских кадров для работы в медучреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.