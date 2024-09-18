Новый врач-детский хирург начал работать в МОЦОМД

В стационарное отделение № 2 детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) трудоустроился молодой специалист, детский хирург Александр Никитин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В 2022 году доктор закончил Ивановскую государственную медицинскую академию, педиатрический факультет. С 2022 по 2024 год проходил ординатуру на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования по специальности «Детская хирургия».

«Мы очень рады приветствовать в нашем отделении молодого специалиста. Приятно видеть горящие глаза, неравнодушный взгляд. В нашем центре активно развита система наставничества. Опытные сотрудники помогают молодым коллегам, не оставляют их с сомнением и проблемой один на один. В данном случае я сам буду курировать работу нашего доктора. Конечно, повышению квалификации начинающих специалистов способствуют семинары, тренинги… Но именно наставничество для молодого специалиста, на мой взгляд, — лучшее подспорье, незримая, но очень эффективная помощь», — отметил заведующий оперблоком, врач-детский хирург Андрей Черкашин.

Руководство МОЦОМД уверено, что созданию комфортной и безопасной атмосферы для своих маленьких пациентов и их родителей способствует профессионализм и человеческие качества молодых специалистов. Коллектив центра рад представить нового коллегу. Желаем ему активного и уверенного старта к новым достижениям, заслугам и победам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.