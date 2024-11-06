Новый врач-анестезиолог начала работать в Чеховской больнице

В Чеховской больнице начала работать новый врач-анестезиолог — Ольга Новикова. Специалист окончила медицинский институт при Орловском государственном университете и прошла ординатуру по своей специализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ольга Новикова является молодым специалистом с 10-летним стажем работы в качестве сестры-анастезиста. В ходе своей карьеры она принимала участие в хирургических операциях, занималась общей и преднаркозной подготовкой пациентов, а также наблюдала за ними в ранний послеоперационный период.

«В моей семье медиков нет, но я целенаправленно шла именно в эту сферу деятельности. Мне нравится помогать людям и чувствовать себя нужной в этой деятельности», — отметила сама Ольга Новикова.

Новая анастезиолог обеспечит высокий уровень медицинской помощи и будет способствовать улучшению качества обслуживания пациентов в Чеховской больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.