Новый врач акушер-гинеколог приступила к обязанностям в МОЦОМДе

В 2019 году специалист окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова по специальности «Лечебное дело». С 2019 по 2021 год проходила ординатуру по «Акушерству и гинекологии». С 2022 года по текущий год работала в городской клинической больнице N52 города Москвы по специальности, позже перешла работать врачом-гинекологом в гинекологическое отделение стационара. В 2023–2024 годах получила несколько повышений квалификации, такие как: патология шейки матки: профилактика, диагностика и лечение; гинекологическая эндокринология; эстетическая гинекология. Владеет всеми видами оказания экстренной и плановой помощи в акушерстве и гинекологии, оперативными техниками и консервативными методами лечения по специальности.

«Социальная поддержка медиков в регионе стимулирует специалистов продолжать свою карьеру в Подмосковье. В рамках программы модернизации первичного звена акцент сделан на организации оказания медицинской помощи вблизи от места жительства, обучения или работы всех жителей», — отметила главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Поддержка со стороны руководства МОЦОМДа позволяет медицинским работникам сосредотачиваться на своей основной задаче — заботе о здоровье и благополучии женщин. Люберецкий роддом продолжает расширять свои возможности, следуя современным тенденциям и изначальному принципу качества медицинского обслуживания. Важно, чтобы каждая женщина чувствовала себя вдоволь защищенной и поддержанной на каждом этапе своей беременности и родов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.